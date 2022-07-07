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Общество7 июля 2022 5:49

В Уфе спрогнозировали магнитные бури

Сегодня ожидаются небольшие возмущения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе 7 и 8 июля прогнозируются небольшие возмущения

В Уфе 7 и 8 июля прогнозируются небольшие возмущения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе прогнозируются небольшие возмущения геомагнитного поля. Об этом говорят данные метепортала Gismeteo.ru.

Сегодня, 7 июля, в 11:00 геомагнитная активность достигнет четырех баллов, к обеду снизится до трех единиц, а в течение дня спадет до двух. Уровень возмущений магнитного поля вновь повысится к ночи и продержится до пяти часов утра 8 июля.

Напомним, магнитные бури происходят из-за вспышек на солнце. В это время у метеозависимых людей повышается давление и болит голова, также возможна сонливость и тревожность. Ранее «КП-Уфа» выясняла, как можно ослабить влияние магнитного поля на самочувствие.