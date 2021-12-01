Скачет давление и болит голова? Врач-невролог рассказала, как пережить магнитные бури

Головная боль при магнитной буре - не редкость. но и с ней можно справиться. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый день зимы в Башкирии выдался богатым на природные аномалии. Кажется, что декабрь возомнил себя весенним месяцем: из-за плюсовой температуры дороги покрылись лужами, а с крыш свесились огромные сосульки. Многие жители Башкирии уже с утра пожаловались на недомогание: у кого-то болит голова, а кто-то чувствует себя совершенно обессиленным. Но, как оказалось, дело не только в погодных переменах, но и в магнитной буре, обрушившейся на планету рано утром. Врач-невролог в беседе с «КП-Уфа» объяснил, как это все взаимосвязано.

Магнитная буря напрямую связана с повышенной солнечной активностью. Время от времени на Солнце происходят активные явления: выбросы плазмы, вспышки, волны. Все это влияет на магнитное поле Земли и на все живые организмы. По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, 1 декабря магнитная буря выдалась довольно слабой – геомагнитный фон достиг уровня всего лишь в 2 балла, который уже к вечеру обещает снизиться до привычных показателей.

ЗДОРОВЫЙ СОН И КРЕПКИЕ НЕРВЫ – И МАГНИТНЫЕ БУРИ НЕ СТРАШНЫ!

Как рассказала врач-невролог Диана Гилязова, большинство людей даже не замечают магнитные бури. Действительно – если бы все страдали от солнечных вспышек, человеческому роду быстро бы настал конец. Впрочем, есть особо метеозависимая категория граждан, и, хотя большинство врачей сходятся в мнении, что это больше самовнушение, неприятные симптомы они действительно испытывают.

- В первую очередь, в такие дни может повышаться артериальное давление, учащаться головные боли, - объясняет невролог.

Также к симптоматике может добавиться слабость, сонливость, снижение работоспособности, тревожность и даже расстройство стула.

Впрочем, страдать не нужно: есть способы облегчить неприятные симптомы

- Профилактика включает в себя отказ от вредных привычек. Нужно пить больше воды, гулять на свежем воздухе, избегать стрессов. Очень важен полноценный сон не менее 8 часов и не более 9 часов, так как лишний сон тоже может быть причиной головной боли. Также обратите внимание на свое питание – оно должно быть правильное, регулярное, с ограничением соли и животных жиров. Если симптоматика ярко выражена, запишитесь на прием к врачу, который может назначить специальные препараты, - уточняет Диана Гилязова.