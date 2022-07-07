В Башкирию привезут мощи святых Петра и Февронии Муромских

В башкирский город Бирск привезут икону с мощами святых Петра и Февронии Муромских Фото: Павел КЛОКОВ

В башкирский город Бирск привезут икону с мощами святых Петра и Февронии Муромских. Об этом со ссылкой на местную епархию сообщила «Молодежная газета».

Святыня будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе с 7 по 10 июля. Восьмого числа, в День семьи, любви и верности на площади храма состоится торжество, посвященное Петру и Февронии Муромским. На сцене состоится молебен святым, который совершит епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.