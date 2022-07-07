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Общество7 июля 2022 3:48

В Башкирию привезут мощи святых Петра и Февронии Муромских

Святыня будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе с 7 по 10 июля
Источник:kp.ru
В башкирский город Бирск привезут икону с мощами святых Петра и Февронии Муромских

В башкирский город Бирск привезут икону с мощами святых Петра и Февронии Муромских

Фото: Павел КЛОКОВ

В башкирский город Бирск привезут икону с мощами святых Петра и Февронии Муромских. Об этом со ссылкой на местную епархию сообщила «Молодежная газета».

Святыня будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе с 7 по 10 июля. Восьмого числа, в День семьи, любви и верности на площади храма состоится торжество, посвященное Петру и Февронии Муромским. На сцене состоится молебен святым, который совершит епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.