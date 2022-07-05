Жильцов из горящей усадьбы Шамовых в Уфе эвакуировали сотрудники ГИБДД

фото: МВД РБ

В Уфе жильцов из усадьбы Шамовых, которая загорелась днем 4 июля, эвакуировали сотрудники ГИБДД: капитан полиции Егор Латыев и старший лейтенант Володин Александр. Они заметили дым, валящий из-под крыши 2-этажного старинного дома, когда обследовали дороги. Об этом сообщило башкирское МВД.

– Инспекторы сообщили о происшествии в пожарную службу и начали эвакуацию жильцов. Полицейские стали проверять все квартиры двухподъезного дома. Одну из дверей открыл молодой человек, которому помогли выбраться на безопасное расстояние от горящего дома. В момент начала пожара 22-летний молодой человек спал – его разбудили сотрудники Госавтоинспекции, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, усадьба Шамовых располагается по улице Октябрьской революции, 53/2. Она является объектом культурного наследия. Пожар там случился около трех часов дня. О полной ликвидации горения спасатели сообщили только в половине девятого вечера. В доме восемь квартир, семь из которых расселены. Когда последнее жилое помещение будет освобождено, здание переведут в нежилой фонд и реконструируют.