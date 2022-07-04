В центре Уфы вспыхнула старинная усадьба Шамовых. Что известно на данный момент

Фото: МЧС по РБ

Сегодня около 4 часов дня в пожарную часть поступило сообщение, что в историческом центре Уфы горит памятник архитектуры и объект культурного наследия XIX века – старинная усадьба Шамовых, построенная еще в далеких 1880-х годах и располагающаяся на улице Октябрьской революции, 53.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что у двухэтажного деревянного особняка полыхает кровля на общей площади в 200 квадратных метров. Спасателям быстро удалось ликвидировать открытое горение, а через некоторое время полностью потушить пожар. Обошлось без пострадавших и погибших – напомним, исторический особняк по-прежнему считается жилым строением, сейчас там проживает одна семья, которая успела самостоятельно выбраться из горящего здания. На месте работают 45 пожарных. которые разбились на 2 боевых очага по тушению огня, и 15 единиц спецтехники.

О причинах пожара в памятнике архитектуры пока не сообщается, их устанавливает главный дознаватель МЧС России. Вполне возможно, что, как и в 2017 году, виновницей возгорания стала ветхая электропроводка.

СПАСТИСЬ ЖИЛЬЦАМ ПОМОГЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Как позже выяснилось, выбраться жильцам из объятого огнем старинного особняка помогли инспекторы ГИБДД. Они первыми заметили возгорание, сообщили в пожарную часть, а сами бросились на помощь людям.

Капитан полиции Егор Латыев и старший лейтенант Александр Володин стали проверять все квартиры двухподъездного дома. В одной из квартир дверь открыл заспанный 22-летний парень - он крепко спал и поэтому не почувствовал запаха гари. Полицейские помогли ему выбраться подальше от горящего дома. Другие жильцы сами смогли эвакуироваться на улицу.

БЕРЕМЕННАЯ КОШКА СПАСЛА ОТ ГИБЕЛИ В ПОЖАРЕ МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ

Напомним, что несколько лет назад усадьба Шамовых уже горела. В ночь с 4 на 5 июня 2017 года закоротила старая электропроводка в ванной комнате. В это время в соседней комнате спала многодетная семья – еще бы немного супруги, их трое маленьких детей и старенькая бабушка задохнулись бы едким дымом. Трагедию предотвратила домашняя любимица – беременная кошка Мурка, которая начала громко мяукать и разбудила всех домочадцев. Глава семейства успел пробраться к окну, разбил стекло и вытащил свою семью на улицу. Кошка тоже успела спастись из огня, поэтому история завершилась вполне благополучно.

Что касается старинного особняка, чья история насчитывает уже более 2 столетий, то сначала он принадлежал знатной купеческой семье Кузнецовых. Сам Никита Кузнецов мечтал превратить здание в приходскую школу и даже почти успел воплотить свой замысел. Однако в начале ХХ века после его смерти усадьба перешла во владение семьи Шамовых – владельцев уфимского чугунолитейного завода. Супруги Шамовы многим запомнились как благотворители, которые помогали сиротам и бедным детям.

После революции усадьбу перестроили в здание с несколькими отдельными квартирами, а в 1991 году ее признали памятником уфимской исторической архитектуры. Впрочем, несмотря на свой статус, здание усадьбы нуждалось в серьезном ремонте, но власти не спешили реставрировать объект культурного наследия.