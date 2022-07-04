Арбитраж Башкирии отстранил конкурсного управляющего МУЭТ Уфы Данила Рыбалко

Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от должность конкурсного управляющего банкротного «Управления электротранспорта Уфы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от должность конкурсного управляющего банкротного «Управления электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Ранее соответствующее ходатайство в качестве председателя комитета кредиторов подал уже бывший начальник Управления транспорта и связи мэрии Олег Хмарин. Об этом 4 июля сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на материалы дела.

Напомним, в апреле мэрия Уфы обвинила Рыбалко в угрозе срыва работы электротранспорта. Тогда же администрация рассказала о ходатайстве от комитета кредиторов, который попросил отстранить конкурсного управляющего «в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей».