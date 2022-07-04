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Общество4 июля 2022 10:03

Арбитраж Башкирии отстранил конкурсного управляющего МУЭТ Уфы Данила Рыбалко

Ранее мэрия обвинила его в угрозе срыва работы электротранспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от должность конкурсного управляющего банкротного «Управления электротранспорта Уфы»

Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от должность конкурсного управляющего банкротного «Управления электротранспорта Уфы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Башкирии отстранил Данила Рыбалко от должность конкурсного управляющего банкротного «Управления электротранспорта Уфы» (МУЭТ). Ранее соответствующее ходатайство в качестве председателя комитета кредиторов подал уже бывший начальник Управления транспорта и связи мэрии Олег Хмарин. Об этом 4 июля сообщил «Ъ-Уфа» со ссылкой на материалы дела.

Напомним, в апреле мэрия Уфы обвинила Рыбалко в угрозе срыва работы электротранспорта. Тогда же администрация рассказала о ходатайстве от комитета кредиторов, который попросил отстранить конкурсного управляющего «в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей».