В мэрии пояснили, откуда взялись 3,8 тысяч купальщиков на неофициальном пляже озера Кашкадан

Фото: администрация Уфы

Администрация столицы Башкирии ответила на запрос «КП-Уфа» о том, откуда взялись 3800 отдыхающих на пляже озера Кашкадан, который не является официальным. По предоставленным данным, учет вели спасатели Управления гражданской защиты, так как это место пользуется большой популярностью у отдыхающих. Кроме того, арендатор зоны отдыха подал заявку на регистрацию пляжа.

– В настоящее время арендатором зоны отдыха «Кашкадан» подано заявление-декларация на регистрацию пляжа в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Так как водоём пользовался огромным спросом среди жителей, было принято решение выставить пост спасателей, чтобы не допустить несчастных случаев на воде, – пояснили в пресс-службе муниципалитета.

Дополнительно в мэрии проинформировали, что на озере с 9:00 до 22:00 дежурят спасатели. Всего за первый месяц пляжи столицы посетили 8 165 человек.