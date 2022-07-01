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Общество1 июля 2022 5:23

Обряд жертвоприношения на Курбан-байрам в Уфе состоится на двух площадках

Праздник начнется 9 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Обряд жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам 9 июля в Уфе состоится на территории Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в поселке Зинино

Обряд жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам 9 июля в Уфе состоится на территории Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в поселке Зинино

Обряд жертвоприношения на мусульманский праздник Курбан-байрам 9 июля в Уфе состоится на двух площадках: на территории Северного автовокзала и торгового центра «Караван» в поселке Зинино. Об этом 30 июня сообщила мэрия.

– Службы города совместно с представителями религиозных организаций обозначили основные моменты, на которые следует обратить особое внимание для проведения праздничных мероприятий в соответствии со всеми санитарными нормами, – передали в администрации.

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за праздника Курбан-байрам жители Башкирии будут отдыхать три дня подряд.