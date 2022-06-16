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Общество16 июня 2022 9:30

В июле жители Башкирии отдохнут три дня подряд

Это связано с празднованием Курбан-байрама
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В июле у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Курбан-байрама

В июле у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Курбан-байрама

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В июле у жителей Башкирии, работающих при пятидневной рабочей неделе, будет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Курбан-байрама, который отмечается 9 июля.

Согласно производственному календарю, поскольку мусульманский праздник выпадает на субботу, выходной день перенесется на понедельник, 11 июля. Таким образом жители республики отдохнут три дня подряд – с 9 по 11 июля. Кроме того, рабочий день в пятницу, 8 июля, будет короче на один час.