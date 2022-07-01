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Общество1 июля 2022 4:56

Радий Хабиров улетел в Беларусь

Он примет участие в форуме регионов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии сейчас находится в Беларуси с деловым визитом. Об этом он сообщил вечером 30 июня в своих соцсетях.

– Сегодня и завтра работаем в Минске и Гродно на форуме регионов России и Беларуси. Здесь ответственные, деловитые люди и огромный потенциал для взаимного экономического сотрудничества, – написал руководитель региона.

Форум регионов Беларуси и России проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля. Он посвящен обсуждению роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства.

Напомним, в последний раз официально Радий Хабиров был в Беларуси в конце прошлого года. Тогда он встретился с президентом страны Александром Лукашенко.