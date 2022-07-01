Радий Хабиров улетел в Беларусь

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии сейчас находится в Беларуси с деловым визитом. Об этом он сообщил вечером 30 июня в своих соцсетях.

– Сегодня и завтра работаем в Минске и Гродно на форуме регионов России и Беларуси. Здесь ответственные, деловитые люди и огромный потенциал для взаимного экономического сотрудничества, – написал руководитель региона.

Форум регионов Беларуси и России проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля. Он посвящен обсуждению роли межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства.

Напомним, в последний раз официально Радий Хабиров был в Беларуси в конце прошлого года. Тогда он встретился с президентом страны Александром Лукашенко.