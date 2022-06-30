Курултай Башкирии впервые одобрил полный запрет на продажу алкоголя на отдельно взятой территории

Парламент Башкирии принял закон, предусматривающий полный запрет на продажу алкоголя в селе Якутово Куюргазинского района

Сегодня, 30 июня, на заключительном заседании весенней сессии парламент Башкирии принял закон, предусматривающий полный запрет на продажу алкоголя в селе Якутово Куюргазинского района. Как пояснил спикер Константин Толкачев, инициатива запретить продажу спиртного исходила от самих жителей и была одобрена местным Советом.

– [Жители] приняли такое решение на общем сходе граждан, поскольку считают, что эта мера сократит объем потребления алкоголя в селе и тем самым поможет им снизить уровень смертности, увеличить продолжительность жизни и улучшить демографическую ситуацию, – отметил председатель Госсобрания-Курултая.

Закон о запрете реализации алкоголя на отдельно взятой территории в Башкирии принимается впервые. Толкачев назвал это «экспериментом», который поможет понять «эффективность и целесообразность подобной меры».

Спикер признал, что у него у самого есть сомнения насчет такого ограничения: «Мы помним, что сухой закон времен перестройки обернулся распространением суррогата и массовыми отравлениями, в том числе с летальным исходом». Тем не менее сейчас, по его мнению, «все иначе»:

– Люди сами захотели ввести ограничения на своей территории. Важно, чтобы запрет на продажу алкоголя не был единственным способом приобщения граждан к здоровому образу жизни, – пояснил Толкачев. – Тут нужна здоровая альтернатива: доступный спорт, культурные, просветительские мероприятия, сельские праздники, интересные события с активным вовлечением людей.

Напомним, ранее законопроект о локальном запрете на продажу алкоголя раскритиковал бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин. Он убежден, что такая мера навредит предпринимателям и никак не повлияет на негативные последствия потребления спиртного.