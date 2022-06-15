Бизнес-омбудсмен Башкирии раскритиковал законопроект о запрете продажи алкоголя

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин раскритиковал законопроект местного парламента о полном запрете розничной продажи алкоголя на территории двух сел в Куюргазинском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

Бизнес-омбудсмен Башкирии Флюр Асадуллин раскритиковал законопроект местного парламента о полном запрете розничной продажи алкоголя на территории двух сел в Куюргазинском районе. По мнению правозащитника, инициатива навредит предпринимателям. Об этом 15 июня он сообщил в своих соцсетях.

– Очень надеюсь, что здравый смысл победит и полный запрет все-таки не введут. Это же ограничение прав предпринимателей в чистом виде. Люди покупали лицензии (не дешевые), продукцию, готовились ее реализовывать, а тут запрет… – написал уполномоченный по правам предпринимателей. – Введение запретов не повлияет на объемы потребления алкоголя. Кто захочет выпить, пешком дойдет до соседнего села. Это в лучшем случае.

Асадуллин добавил, что помимо ущерба предпринимателям «сухой закон» также увеличит нелегальный оборот алкоголя, употребление суррогатов и обострит ситуацию с отравлениями спиртным – в том числе и со смертельным исходом.

По мнению бизнес-омбудсмена, борьба с алкоголизмом должна вестись другими способами – «профилактикой потребления и продвижением здорового образа жизни». Асадуллин также озвучил итоги общественно опроса, в ходе которого 67 респондентов ответили, что запрет продажи алкоголя – нецелесообразная мера.

Уполномоченный по правам предпринимателей направил депутатам Госсобрания-Курултая свои замечания по поводу законопроекта с обоснованием того, почему его не нужно принимать.

Напомним, запрет на продажу алкоголя планируется принять на территории сел Якшимбетово и Якутово. Такое решение большинством голосов приняли местные жители на общем сходе. Они считают, что мера снизит потребление спиртного, сократит уровень смертности и увеличит продолжительность жизни.