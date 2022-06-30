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Общество30 июня 2022 5:26

Отель Crowne Plaza в Уфе будет работать под новым брендом после ухода IHG

Это единственная пятизвездочная гостиница в городе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Яндекс. Карты

фото: Яндекс. Карты

Единственный пятизвездочный отель Crowne Plaza в Уфе продолжит работать под новым брендом после ухода из России британской компании InterContinental Hotel Group (IHG). Каким будет новое название, пока не разглашается. Об этом 30 июня сообщил РБК Уфа со ссылкой на руководство отеля.

Напомним, владеющая сетями гостиниц по всему миру компания IHG объявила о своем уходе с российского рынка 27 июня. В Уфе под ее брендом работает только Crowne Plaza. До 2019 года этот отель назывался Sheraton.