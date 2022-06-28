Из России уходит IHG, владеющий единственным пятизвездочным отелем в Уфе

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Владеющая сетями гостиниц по всему миру британская компания InterContinental Hotels Group (IHG) объявила о том, что уходит из России. Заявление об этом появилось на сайте оператора накануне, 27 июня. Один из отелей компании – Crowne Plaza – находится в Уфе.

– В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и растущими проблемами, связанными с работой там, – говорится в заявлении IHG.

Отметим, что Crowne Plaza является единственным пятизвездочным отелем в Уфе. Он находится на улице Цюрупы, 7. С 2015 по 2019 года гостиница работала под брендом Sheraton.