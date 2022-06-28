Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2022 8:08

Из России уходит IHG, владеющий единственным пятизвездочным отелем в Уфе

Заявление об этом появилась на сайте компании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Яндекс. Карты

фото: Яндекс. Карты

Владеющая сетями гостиниц по всему миру британская компания InterContinental Hotels Group (IHG) объявила о том, что уходит из России. Заявление об этом появилось на сайте оператора накануне, 27 июня. Один из отелей компании – Crowne Plaza – находится в Уфе.

– В настоящее время мы находимся в процессе прекращения всех операций в России в соответствии с меняющимися режимами санкций Великобритании, США и ЕС, а также продолжающимися и растущими проблемами, связанными с работой там, – говорится в заявлении IHG.

Отметим, что Crowne Plaza является единственным пятизвездочным отелем в Уфе. Он находится на улице Цюрупы, 7. С 2015 по 2019 года гостиница работала под брендом Sheraton.