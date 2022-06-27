Минздрав Башкирии объяснил проблемы с записью на прием к врачу

На прошлой неделе у жителей Башкирии были проблемы с тем, чтобы записаться к врачу на прием

На прошлой неделе у жителей Башкирии были проблемы с тем, чтобы записаться к врачу на прием – республиканская медицинская информационно-аналитическая система дала сбой. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин во время оперативного совещания в местном правительстве 27 июня объяснил, с чем это связано. .

– У нас было плановое обновление и модернизация системы. В связи с этим некоторые ресурсы не работали. Сейчас работа полностью восстановлена в штатном режиме, – отчитался чиновник.

На той же «оперативке» министр сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Башкирии снизилась на 29%.