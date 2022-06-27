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Здоровье27 июня 2022 7:22

В Башкирии заболеваемость COVID-19 снизилась на 29%

В республике коронавирус всего одолело 274 029 человек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии заболеваемость коронавирусом снизилась на 29%. Об этом сегодня на оперативном совещании в Центре управления республикой сообщил министр регионального здравоохранения Айрат Рахматуллин.

– По состоянию на 27 июня, в республике зарегистрировано 290 266 случаев новой коронавирусной инфекции, на стационарном лечении находится 130 пациентов, на амбулаторном – 370 человек. По данным координационного центра России, за последние 30 дней заболеваемость в Башкирии снизилась на 29%, и за последние семь дней – на 2%. Выписано с выздоровлением всего 274 029 человек, – рассказал чиновник.