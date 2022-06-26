В Башкирии проводили в последний путь младшего сержанта Рафила Аюпова

Фото: Андрей Иванюта

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта накануне, 25 июня, сообщил, что в Белорецке проводили в последний путь 46-летнего ветерана боевых действий, младшего сержанта Рафила Аюпова, который погиб на Украине.

– Был добрым, честным, ответственным, серьезным. Верным другом и хорошим товарищем, всегда можно было на него положиться. Прекрасный семьянин и отец, дома хранятся благодарственные письма из школы, где учились дети, за помощь и активную жизненную позицию. Занимался карате, увлекался шахматами, выжиганием, очень любил животных.У Рафила Кудисовича остались жена и две дочери, внук, – рассказал Иванюта

Рафил Аюпов окончил Белорецкое протехучилище, после поступил на срочную поенную службу, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Работал на Белорецком металлургическом комбинате, на Уральском пружинном заводе.

При жизни получил нагрудный знак «Гвардия» и медаль «За отвагу». Посмертно награжден орденом генерала Шаймуратова