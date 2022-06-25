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Общество25 июня 2022 6:28

Из-за Дня молодежи в центре столицы Башкирии ограничат движение

В Уфе 26 июня из-за фестиваля «Сердце Евразии» на шесть часов перекроют улицу Набережную
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Красной линией отмечен участок улицы Набережной, на котором перекроют проезд // фото: 2гис

Красной линией отмечен участок улицы Набережной, на котором перекроют проезд // фото: 2гис

В Уфе из-за проведения фестиваля искусств «Сердце Евразии» и Дня молодежи 26 июня перекроют улицу Набережную на участке от дома №230 до пересечения с Генерала-губернатора Перовского. Ограничение будет действовать шесть часов: с 13:00 до 19:00. Об этом сообщила городская администрация.

Ранее «КП-Уфа» писала, что из-за фестиваля «Сердца Евразии» 25 и 26 июня частично будет ограничен проезд по улицам Заки Валиди и Генерал-губернатора Перовского.