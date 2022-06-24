В спецоперации на Украине погиб гранатометчик Максим Ефимов из Башкирии

В ходе военной спецоперации на Украине погиб Максим Ефимов из башкирского города Стерлитамака

В ходе военной спецоперации на Украине погиб Максим Ефимов из башкирского города Стерлитамака. Он был гранатометчиком стрелкового батальона. Об этом в своих соцсетях 24 июня сообщил мэр Рустем Газизов.

Сити-менеджер добавил, что траурная церемония прощания пройдет 25 июня с 10:00 до 11:00 на площади городского дворца культуры по улице Тукаева, 9.

Ранее «КП-Уфа» писала, что в спецоперации на Украине погиб Ильгизар Зиннуров из села Нижние Киги.