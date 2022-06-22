«До последнего надеялись, что жив»: на Украине погиб еще один солдат из Башкирии

Похоронят Ильгизара в родном селе Нижние Киги, дата и время прощания пока неизвестны

Печальная весть накануне пришла в Кигинский район Башкирии. В ходе военной спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Зиннуров Ильгизар Юрикович, уроженец села Нижние Киги.

Как написала глава района Зухра Гордиенко, все до последнего надеялись, что он жив. Ильгизар еще с детства грезил военной карьерой, окончил Челябинское высшее военное краснознаменное училище штурманов, стал офицером боевого управления.

- Это был бы будущий генерал. Ильгизар – настоящий герой, который посвятил свою жизнь служению Родине. Он до конца остался верным Военной присяге, погиб как настоящий герой, защищая Родину. Выражаю соболезнования родным, близким, знакомым. Светлая память! – написала Гордиенко.

Похоронят Ильгизара в родном селе Нижние Киги, дата и время прощания пока неизвестны.