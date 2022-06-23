Память Юрия Шатунова могут увековечить в его родном городе Кумертау

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Память умершего певца Юрия Шатунова могут увековечить в его родном городе – башкирском Кумертау. Как именно это будет сделано, пока неизвестно.

– Мы готовы обсудить вопрос увековечивания памяти музыканта. Но это дело не одного дня, для принятия такого решения нужно время. И речи конкретно о памятнике не идет, – сказал «КП-Уфа» мэр города Олег Фролов.

Напомним, Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году. Певец провел там детство. О смерти музыканта стало известно сегодня, 23 июня. Он умер от обширного инфаркта.