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Общество23 июня 2022 14:00

Память Юрия Шатунова могут увековечить в его родном городе Кумертау

Как именно это будет сделано, пока неизвестно
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Память умершего певца Юрия Шатунова могут увековечить в его родном городе – башкирском Кумертау. Как именно это будет сделано, пока неизвестно.

– Мы готовы обсудить вопрос увековечивания памяти музыканта. Но это дело не одного дня, для принятия такого решения нужно время. И речи конкретно о памятнике не идет, – сказал «КП-Уфа» мэр города Олег Фролов.

Напомним, Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году. Певец провел там детство. О смерти музыканта стало известно сегодня, 23 июня. Он умер от обширного инфаркта.