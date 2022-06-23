Теперь уже никогда. Юра Шатунов так и не помирился с отцом, который умер в башкирской глубинке

48-летний артист умер ночью 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня стало известно о скоропостижной кончине 48-летнего экс-солиста легендарной группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. По данным «Комсомолки», знаменитый эстрадный исполнитель и звезда 90-х умер по пути в больницу в карете скорой помощи. Врачи констатировали у него обширный инфаркт, сообщил kp.ru PR-директор певца.

Как известно, Юрий Шатунов родился в небольшом городке Кумертау на границе Башкирии и Оренбургской области. Будущий музыкант до подросткового возраста проживал там сначала с родителями, а после их развода и скоропостижной смерти матери Веры Шатуновой, воспитывался родной тетей и бабушкой. Впоследствии кумир миллионов оказался в школе-интернате и даже бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области.

К счастью, в какой-то момент Юра оказался в детском доме в поселке Акбулак в Оренбуржье, где и стал заниматься творчеством. В 1986 году началась история популярной группы «Ласковый май», созданной уже в Оренбурге.

НЕ ХОТЕЛ ГОВОРИТЬ О РОДСТВЕННИКАХ

О своих родственниках, оставшихся в Башкирии, Юрий Шатунов вспоминать не любил. По слухам, родного отца Василия Клименко, который жил в Кумертау, артист даже не хотел знать. По собственному признанию певца, говорить о своих родственниках, оставшихся в его родном городе, у него вовсе не было никакого желания.

- Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны, - так отвечал Шатунов на вопрос об отце во время общения с читателями «КП-Уфа» в ноябре 2008 года.

Как известно, когда Юра Шатунов уезжал из Башкирии, здесь оставались его отец и родная сестра матери Нина Долгушина. Знаменитый певец так и не смог простить отца за то, что он оказался в детском доме. Сам Василий Клименко еще в 2014 году в беседе с корреспондентами башкирского телевидения заявлял, что несмотря на что, ждет сына в гости.

Отец Юры Шатунова был готов помириться с сыном Фото: ГТРК «Башкортостан»

Тетушка Нина Гавриловна, у которой Юрий жил некоторое время после смерти матери, скончалась в 2014 году. А совсем недавно ушел из жизни и папа солиста «Ласкового мая» Василий Клименко. Сам певец так и не примирился со своим отцом Василием Клименко.

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