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Общество23 июня 2022 11:27

В еще одном районе Башкирии сменился руководитель дорожной полиции

Начальником ГИБДД Кармаскалинского района Башкирии назначили Рината Рахманкулова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Начальником ГИБДД Кармаскалинского района Башкирии стал Ринат Рахманкулов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом 23 июня сообщил главный гаишник региона Владимир Севастьянов.

Ринату Рахманкулову 36 лет. Он родился в селе Бузовьязы. В 2008 году окончил БашГУ. Спустя четыре года начал служить в органах внутренних дел – в полку ДПС ГИБДД по Уфе. До назначения начальником кармаскалинской дорожной полиции занимал должность старшего государственного инспектора в экзаменационном отделении ГИБДД Башкирии. Женат, воспитывает дочь.

Ранее «КП-Уфа» писала, что начальник ГИБДД сменился в Янаульском районе. Должность занял Эдуард Ахмадишин.