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Общество21 июня 2022 9:37

В одном из районов Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции

Начальником ГИБДД Янаульского района Башкирии назначили Эдуарда Ахмадишина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Начальником ГИБДД Янаульского района Башкирии назначен 41-летний капитан полиции Эдуард Ахмадишин. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Эдуард Ахмадишин в селеБураево. В 2015 году окончил Казанский юридический институт. Служить в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях – в том числе госинспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД. До назначения начальником янаульской дорожной полиции был там же старшим инспектором.