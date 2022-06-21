В одном из районов Башкирии назначили нового начальника дорожной полиции

фото: ГИБДД РБ

Начальником ГИБДД Янаульского района Башкирии назначен 41-летний капитан полиции Эдуард Ахмадишин. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики Роман Деев. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Эдуард Ахмадишин в селеБураево. В 2015 году окончил Казанский юридический институт. Служить в органах внутренних дел начал в 2001 году. Проработал на различных должностях – в том числе госинспектором дорожного надзора местного отделения ГИБДД. До назначения начальником янаульской дорожной полиции был там же старшим инспектором.