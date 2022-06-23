В Башкирии во время грозы убило корову

Фото: https://kyurgaza.ru/

В Куюргазинском районе Башкирии во время грозы ударом молнии убило корову.

Известно, что случай произошел 22 июня. В этот день над селом Ермолаево в Куюргазинском районе собрались темные тучи, а затем начался дождь с грозой. Журналисты издания «Куюргаза» сообщают, что из-за удара молнией во время ливня погибла взрослая корова одного из сельчан. Очевидец происшествия рассказал, что на теле животного появился огромный волдырь, словно от ожога.

Это уже не первый случай, когда непогода вредит сельским жителям, уничтожая скот. В 2014 и 2017 году ударом молнии в Башкирии убило 101 и 78 овец соответственно. В этих случаях молния ударяло в дерево, под которыми животные прятались от дождя. Именно поэтому спасатели просят граждан во время грозы держаться подальше от одиноко стоящих высоких конструкций - мокрое дерево и почва проводят электричество.