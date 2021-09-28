Начальником транспорта в мэрии Уфы назначен 31-летний Олег Хмарин

фото: мэрия Уфы

Начальником Управления транспорта и связи в администрации Уфы назначен 31-летний Олег Хмарин. Чиновника коллегам 28 сентября представил мэр башкирской столицы Сергей Греков.

– Несмотря на свой молодой возраст, Олег Сергеевич обладает хорошим опытом в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Желаю вам успехов в работе на благо Уфы и её жителей. Добро пожаловать в нашу команду! – поприветствовал Хмарина сити-менеджер.

Напомним, ранее за транспорт в городе в качестве исполняющего обязанности отвечал Владимир Петров.

Олег Хмарин родился в Уфе. Окончил УГНТУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал как на коммерческие, так и на государственные организации. С 2016 года трудился в уфимской Главархитектуре: сначала старшим специалистом, затем – начальником отдела развития транспортной инфраструктуры. В 2019 году перешел в Минтранс Башкирии – там он возглавлял отдел сопровождения государственных программ и инвестиций.