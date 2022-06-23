ФСИН Башкирии объяснила, зачем колония в Мелеузе заказала водный банан

В пресс-службе башкирского управления ФСИН объяснили, зачем исправительная колония №7 в Мелеузе заказала поставку 6-местного водного банана за 132 тыс. рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пресс-службе башкирского управления ФСИН объяснили, зачем исправительная колония №7 в Мелеузе заказала поставку 6-местного водного банана за 132 тыс. рублей. Как передали в ведомстве «КП-Уфа», изделие закупается для базы отдыха «Дубрава», которая находится на берегу Нугушского водохранилища. Этот комплекс подведомственен учреждению.

– База отдыха осуществляет предоставление услуг по организации семейного отдыха, детского оздоровительного отдыха, отдыха ветеранов и сотрудников уголовно - исполнительной системы, – передали в ФСИН РБ. – Закупка осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности

Напомним, тендер на поставку водного банана был опубликован на едином агрегаторе торговли «Березка». Сейчас там идет рассмотрение предложений участников аукциона.