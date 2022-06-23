Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 7:42

ФСИН Башкирии объяснила, зачем колония в Мелеузе заказала водный банан

Изделие закупают для нужд базы отдыха при исправительном учреждении
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В пресс-службе башкирского управления ФСИН объяснили, зачем исправительная колония №7 в Мелеузе заказала поставку 6-местного водного банана за 132 тыс. рублей

В пресс-службе башкирского управления ФСИН объяснили, зачем исправительная колония №7 в Мелеузе заказала поставку 6-местного водного банана за 132 тыс. рублей

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В пресс-службе башкирского управления ФСИН объяснили, зачем исправительная колония №7 в Мелеузе заказала поставку 6-местного водного банана за 132 тыс. рублей. Как передали в ведомстве «КП-Уфа», изделие закупается для базы отдыха «Дубрава», которая находится на берегу Нугушского водохранилища. Этот комплекс подведомственен учреждению.

– База отдыха осуществляет предоставление услуг по организации семейного отдыха, детского оздоровительного отдыха, отдыха ветеранов и сотрудников уголовно - исполнительной системы, – передали в ФСИН РБ. – Закупка осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности

Напомним, тендер на поставку водного банана был опубликован на едином агрегаторе торговли «Березка». Сейчас там идет рассмотрение предложений участников аукциона.