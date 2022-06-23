Колония №7 в Башкирии объявила тендер на поставку водного банана

Башкирская исправительная колония №7, которая находится в городе Мелеузе, объявила тендер на поставку водного надувного банана Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирская исправительная колония №7, которая находится в городе Мелеузе, объявила тендер на поставку водного надувного банана. Начальная и она же максимальная цена изделия – 132 тыс. рублей. Закупка была опубликована на едином агрегаторе торговли «Березка».

Согласно документации тендера, водный банан должен быть рассчитан на шесть мест и иметь размер 3,9*2,4*0,75. В комплекте подрядчик предоставит электрический и механический насосы, паспорт, чехол, оболочку, а также образцы материала для ремонта. Срок гарантии на швы изделия составит не менее года.

Напомним, в феврале мелеузовская колония №7 попала в скандал. Бывший сотрудник учреждения на камеру угрожал коллегам секс-насилием.