Экс-сотрудник ФСИН Башкирии на камеру угрожал коллегам секс-насилием

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В сети 3 февраля появилось видео, на котором пьяный экс-сотрудник ФСИН Башкирии Ермек Р. грозит изнасилованием сослуживцам. На камеру мужчина также заявляет, что имеет звание майора, и хочет «другие звезды» на погонах.

– Если я не стану полковником, […] я задолблю всю Россию. Я этими руками и своим мозгом сделаю то, что вы не умеете, [глупцы]. – говорит фсиновец на записи. – Я же майор. Пять лет я был капитаном. […] Я получил эти звезды – сейчас хочу другие. Если я их не получу, я вас [изнасилую], чтобы вы шевелили мозгами своими.

Как выяснилось, до недавнего времени майор работал в исправительной колонии №7 башкирского города Мелеуза. С 27 января он не является сотрудником уголовно-исполнительной системы республики – его уволили о собственному желанию. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.

20 января на своей странице в соцсетях Ермек написал, что прощается со службой и поблагодарил тех, кто с ним работал и «защищал родину от внутренних врагов».