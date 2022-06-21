Главной площадкой празднования Дня молодежи в Уфе станет набережная реки Белой

Главной площадкой празднования Дня молодежи в Уфе 26 июня станет новая набережная реки Белой Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Главной площадкой празднования Дня молодежи в Уфе 26 июня станет новая набережная реки Белой. Об этом сообщила городская администрация.

Как рассказали в мэрии, праздник начнется в 16:00. Набережную разделят на три тематические зоны: событийную, творческую и спортивную.

На сценической площадке малого амфитеатра выступят молодые артисты и участники фестиваля «Студенческая весна». Там состоятся городской выпускной и DJ-батл. На выставочно-интерактивной зоне будут представлены тематические выставки, гейм-площадка, страйкбол и лазертаг. В зоне спортивных активностей можно будет сыграть в баскетбол, покататься на велосипедах, попробовать силы в мас-рестлинге и армрестлинге.

На территории набережной свои шатры установят вузы Башкирии. В каждом будут проходить мастер-классы, творческие выступления, выставки, фотозоны, дискуссионные площадки и квизы.

Завершит праздничный день международный фестиваль «Сердце Евразии». Он пройдет в уфимском амфитеатре у конгресс-холла «Торатау». Там выступят Дима Билан и Сергей Трофимов.

Напомним, в формальную дату Дня молодежи – 27 июня – на территории Башкирии будет запрещена продажа алкоголя.