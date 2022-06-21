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Общество21 июня 2022 6:16

В День молодежи в Башкирии нельзя будет купить алкоголь

27 июня в Башкирии запретят продажу алкоголя
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи

В Башкирии 27 июня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 27 июня, в Башкирии будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Это связано с празднованием Дня молодежи. Такая мера была установлена местным законодательством еще в 2019 году.

Ограничение коснется только магазинов. На бары, кафе и рестораны «сухой закон» не распространяется.

Напомним, продавать спиртное в Башкирии также нельзя в дни Последних звонков, День знаний (1 сентября), дни сабантуев в районах, где они проводятся, и частично – в новогодние праздники.