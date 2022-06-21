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Происшествия21 июня 2022 8:12

Следствие озвучило свою версию убийства матери шестерых детей в Башкирии

С женщиной расправился ее сожитель
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Следственный комитет Башкирии озвучил свою версию убийства матери шестерых детей из города Белорецка. Как ранее писала «КП-Уфа», 32-летнюю Ксению дома до смерти избил ее же сожитель.

– Вечером 17 июня между находящимися в состоянии алкогольного опьянения сожителями произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов ногами по различным частям тела, которая от полученных травм скончалась на месте, – передали в пресс-службе СК РБ 21 июня.

Против 36-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Мужчина сознался в преступлении и рассказал следователям об обстоятельствах инцидента. Сейчас он находится под стражей.