Жителя Нефтекамска осудили за организацию экстремистской религиозной секты

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Уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Башкирии по организации деятельности религиозного объединения, которое признали экстремистским (ч.1 ст. 282.2 УК РФ), рассмотрели в Нефтекамском городском суде.

Ячейки международного религиозного объединения были организованы на территории Нефтекамска и Янаульского района в начале 2000-х, куда вошел добровольно фигурант уголовного дела.

В 2010 организацию запретили на территории России, а подсудимый с 2012 по 2021 руководил объединением. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы и испытательным сроком на два года.