Спасатели вытащили из озера в Башкирии машину вместе с трупом

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что минувшей ночью в Учалинском районе вместе с местным жителем в озеро возле деревни Тунгатарово полетела машина вместе с 30-летним водителем и 22-летним пассажиром. Водителя удалось спасти, а вот парень так и остался под водой.

Автомобиль, по данным МЧС, после падения визуально не просматривался, чтобы извлечь тело погибшего и саму машину, пришлось привлекать водолазов. В результате автомобиль достали в 10:41 вместе с погибшим уже сегодня утром.

Глава Тангатаровского сельсовета уточнил, что мужчина отдыхал вместе с водителем в компании из пятерых человек на берегу озера.