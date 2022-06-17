В понедельник, 20 июня, возобновятся авиарейсы из Уфы в Баку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 20 июня, возобновятся авиарейсы из Уфы в Баку. Об этом сообщила пресс-служба башкирского аэропорта.

– Рейсы в столицу Азербайджана запланированы по понедельникам на Boeing 735 вместимостью 126 посадочных мест, – переда в авиаузле.

Там добавили, что время в полете составит 2 часа 50 минут.

Ранее «КП-Уфа» писала, что 27 июня из Уфы откроются авиарейсы на казахское побережье Каспийского моря – город Актау. Полеты будут осуществляться раз в неделю.