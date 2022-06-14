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Общество14 июня 2022 11:27

27 июня из Уфы откроются прямые авиарейсы на казахское побережье Каспийского моря

Полеты будут выполняться раз в неделю
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Рейсы будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100

Рейсы будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июня из Уфы откроются прямые авиарейсы в казахский город Актау – на побережье Каспийского моря. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Полетную программу предоставит авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю – по понедельникам.

Ранее сообщалось, что 11 июня из Уфы открылся авиарейс в Анталью. Частота полетов туда увеличилась до пяти раз в неделю.