27 июня из Уфы откроются прямые авиарейсы на казахское побережье Каспийского моря

Рейсы будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июня из Уфы откроются прямые авиарейсы в казахский город Актау – на побережье Каспийского моря. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Полетную программу предоставит авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться на лайнере Sukhoi Superjet 100 один раз в неделю – по понедельникам.

Ранее сообщалось, что 11 июня из Уфы открылся авиарейс в Анталью. Частота полетов туда увеличилась до пяти раз в неделю.