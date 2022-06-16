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Общество16 июня 2022 8:12

Глава Башкирии поделился планом работы на Петербургском международном экономическом форуме

Хабиров рассказал, что башкирская делегация будет делать на ПМЭФ-2022
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что республиканская делегация будет делать на Петербургском международном экономическом форуме. Планы он расписал 16 июня на своей странице в соцсетях.

По словам руководителя региона, сегодня чиновники уже обсудили с председателем компании «Автодор» строительство дорог в Башкирии. В ближайшее время состоятся переговоры по поставке оснащения для клинического госпиталя ветеранов войн, который будет возведен в Уфе.

– В образовании – работаем над проектом строительства математического лицея-интерната в Уфе на 360 мест. По части инфраструктуры – планируем подписать соглашение с ДОМ.РФ по проекту строительства объектов водоснабжения в уфимском Забелье. Планируем подписать ряд соглашений об инвестициях в развитие туризма, в частности, с корпорацией «Туризм.РФ», – написал Хабиров.

Он также подтвердил планы по презентации на ПМЭФ проекта межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.