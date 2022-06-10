На ПМЭФ-2022 Башкирию представит делегация высокопоставленных членов республиканского правительства

Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии

С 15 по 18 июня 2022 года в северной столице России пройдет Петербургский экономический форум. Башкирию на площадке форума будет представлять внушительная делегация членов правительства. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», предполагается, что возглавит ее глава республики Радий Хабиров. Как и в прошлом году, у Башкирии будет собственный выставочный стенд, где будет представлен экономический потенциал региона.

Напомним, в прошлом году результатом работы правительственной делегации на ПМЭФ-2021 стало заключение 25 инвестиционных соглашений на общую сумму 122 млрд рублей. Предполагается, что после реализации данных проектов в республике появится более двух тысяч рабочих мест.

На ПМЭФ-2022 Башкирия помимо установки собственного стенда планирует презентовать проект Евразийского НОЦ, заключить дополнительные соглашения с «РосАгроЛизингом» о поставках сельхозтехники, а также представит национальную кухню в ресторане, открытом на площадках форума.