В Уфе увеличили число и время работы автобусных рейсов до парка «Кашкадан»

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В Уфе увеличили число и время работы автобусных рейсов, которые следуют до обновленного парка «Кашкадан». Об этом 15 июня сообщила мэрия.

Коррективы были внесены в шесть маршрутов:

– №39 (ТСК «Пушкинский» – Ул. Ю. Гагарина): число рейсов увеличено со 185 до 202, работа продлена до 00:22;

– №75 (Амстар» – ТСК «Пушкинский»): число рейсов увеличено с 340 до 364, работа продлена до 1:25;

– №207 (Уфимский ДОК - Торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»): число рейсов увеличено с 80 до 90, работа продлена до 23:30;

– №222 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Больница №18): число рейсов увеличено с 56 до 61, работа продлена до 23:00;

– №244 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Северный автовокзал): число рейсов увеличено с 382 до 412, работа продлена до 23:55;

– № 266 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Торгово-сервисный комплекс «8-е Марта»): работа продлена до 0:15.

Напомним, поручение увеличить количество рейсов в сторону парка «Кашкадан», который открылся 12 июня после реконструкции, дал глава Башкирии Радий Хабиров. Он объяснил свое решение тем, что место отдыха пользуется особой популярностью у жителей.