Хабиров поручил увеличить число маршрутных автобусов в сторону парка Кашкадан в Уфе

Парк Кашкадан // фото: ufacity.info

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил увеличить число маршрутных автобусов в сторону обновленного уфимского парка Кашкадан. Соответствующее задание он дал региональному Минтрансу во время оперативного совещания в местном правительстве 14 июня.

– На Кашкадан сейчас – особенно в летнее время – люди будут ездить: на фонтан [посмотреть], гулять. Мне кажется, туда нужно усилить количество рейсов. Сегодня соберитесь, и чтобы с завтрашнего дня [автобусы] уже «побежали», – сказал руководитель региона.

Напомним, техническое открытие парка Кашкадан после реконструкции состоялось в День города Уфы, 12 июня. Площадка стала главным местом проведения праздника.