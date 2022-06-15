Дизайнер Артемий Лебедев высказался о своем визите в Уфу на День города

Артемий Лебедев и мэр Уфы Ратмир Мавлиев // vk.com / Ратмир Мавлиев

Известный дизайнер Артемий Лебедев в своем видеоблоге рассказал о визите в Уфу на День города 12 июня. Перед камерой он сидел в футболке с надписью «ӨФӨ».

– Уфа еще 10 лет назад была довольно пыльным и непривлекательным городом – сейчас она с каждым годом становится лучше и лучше, – отметил Лебедев.

Дизайнер также комплементарно высказался о городском центре «Арт-квадрат». Его «очень-очень-очень приятно удивило» это общественное пространство. Он считает, «что такие места должны быть абсолютно во всех городах». «Это место силы, место притяжения, место, куда собираются люди. Это одно из тех мест, куда стоит приехать, чтобы посмотреть, как надо делать в городах», – поделился впечатлениями Артемий Лебедев.

Напомним, отметить праздник в башкирской столице дизайнера пригласил мэр Ратмир Мавлиев.