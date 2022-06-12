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Общество12 июня 2022 4:30

Уфу на День города 2022 посетил дизайнер Артемий Лебедев

С ним встретился мэр города Ратмир Мавлиев
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Уфу на День города посетил известный российский дизайнер Артемий Лебедев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.

Дизайнера в башкирскую столицу мэр Уфы пригласил лично. Они познакомились почти год назад, когда Лебедев приезжал в Нефтекамск, а Мавлиев на тот момент возглавлял администрацию города.

По словам мэра столицы Башкирии, он пригласил Лебедева в Уфу, чтобы «оценить туристический потенциал столицы и обсудить предложения по его раскрытию».

Напомним, ровно за год до этого, 11 июня 2021, Артемий Лебедев был замечен на уфимском на проспекте Октября в компании тогдашнего мэра города Сергея Грекова. Спустя пару дней Ратмир Мавлиев рассказал приезде известного дизайнера в Нефтекамск.