Радий Хабиров пообещал уфимцам не останавливаться на «Кашкадане» и полностью преобразить город

Фото: vk.com/radiyhabirov

Накануне в Уфе с размахом отпраздновали День города. Основной площадкой для праздничных мероприятий стал обновленный парк «Кашкадан», который открыли после реконструкции. Позже Радий Хабиров высоко оценил получившийся результат и пообещал горожанам не останавливаться на «Кашкадане», а «зайти с благоустройством в каждый район города».

- К юбилею Уфы, к ее 450-летию, мы построим новые, крупные спортивные объекты – центры спортивной борьбы и фехтования, комплекс для гребного слалома. После реконструкции распахнет свои двери кукольный театр. Для нас это важно, чтобы жителям было комфортно и уютно, - поделился своими планами глава республики в соцсетях.

Также Хабиров отметил, что после реконструкции парк «Кашкадан» стал одним из самых уютных парков – причем не только в Уфе. Горожане уже по достоинству оценили площадки для занятий спортом, аллеи для прогулок и, конечно, светомузыкальный фонтан.