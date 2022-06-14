Глава Башкирии Радий Хабиров показал символ 450-летия Уфы

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 13 июня показал символ 450-летия Уфы – куницу. Иллюстрации изображают зверька, держащего в лапках воздушный шар, спортивный кубок и курай.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Куница будет рассказывать о самых важных предпраздничных хлопотах и стройках в Уфе, гулять вместе с нами на праздниках, встречать и провожать гостей, – написал руководитель региона.

Хабиров отметил, что на 450-летие в 2024 году Уфу посетит много гостей из разных городов и стран – и «нужно будет хорошенько прибраться в столице и во всей республике». Он призвал жителей «вместе делать так», чтобы город «стал для каждого местом радости, творчества и дружбы».

Напомним, 13 июня глава и премьер-министр Башкирии представили кепки-восьмиклинки с гербом Уфы.