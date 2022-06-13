Радий Хабиров и Андрей Назаров пощеголяли в кепках в стиле «острых козырьков»

Фото: vk.com/radiyhabirov

В необычных образах перед своими подписчиками предстали глава Башкирии Радий Хабиров и премьер-министр республики Андрей Назаров. Чиновники примерили кепки-«восьмиклинки» в гангстерском стиле с логотипом башкирской столицы – куницей.

- Это не «острые козырьки» в Уфе. Наши талантливые художники начали готовить брендбук города к 450-летию. А также сувенирную продукцию. И предложили вот такую фирменную кепку с эмблемой Уфы. Если вам нравится – запустим производство. Я всегда считал, что наша легкая промышленность может шить качественные и классные вещи, - предложил Хабиров у себя на странице в соцсетях.

Андрей Назаров также опубликовал у себя в соцсетях видео прогулки с собакой, на которой политик нарядился в стильную кепку.

Мнения уфимцев относительно задумки дизайнеров разделились. Кто-то счел кепку довольно симпатичной и заявил, что обязательно прикупил бы такую, если увидел в продаже. А кто-то заявил, что серый цвет довольно скучен, да и тема национального колорита недостаточно обыграна.

- Какой то откат в гангстерские или грузинские районы ХХ века. А где башкирский современный стиль? Хочется чего-то поярче и посовременнее, - отмечает Фархатжа Г.