Радий Хабиров рассказал, как будет работать новый фонтан в парке «Кашкадан»

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Радий Хабиров рассказал, как будет работать новый фонтан, который открыли в реконструированном уфимском парке «Кашкадан». По словам главы Башкирии, фонтан будет работать ежедневно с 10 утра каждый день, кроме понедельника. А в 22.30 уфимцы и гости города смогут полюбоваться удивительным светомузыкальным шоу. Напомним, торжественное открытие крупнейшего в республике светомузыкального фонтана состоялось накануне, 12 июня: его приурочили ко Дню города и открытию «Кашкадана».

Многие уфимцы признали, что фонтан – зрелище действительно грандиозное и чем-то напоминает знаменитые фонтаны в Дубае. Однако нашлись и те, кого не устроил график работы фонтана.

- 22.30 – и для кого это будет? Фонтан детям интересен, а они в это время давно уже спят, - отмечает Юлия З.

Впрочем, комментаторы в ответ на возмущение уфимки справедливо заметили, что фонтан интересен всем жителям города – тут здорово гулять с друзьями или устраивать романтические свидания.

В свою очередь, Радий Хабиров пообещал, что «Кашкаданом» дело не ограничится – впереди строительство центров спортивной борьбы и фехтования, комплекса для гребного слалома, реконструкции кукольного театра

- Постараемся зайти с благоустройством в каждый район города. Для нас важно, чтобы жителям было комфортно и уютно, - заверил глава республики.