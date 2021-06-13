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Общество13 июня 2021 18:37

Зачем Артемий Лебедев приехал в Башкирию

Известный дизайнер обсудил перспективы развития региона с мэром Нефтекамска
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В башкирский город Нефтекамск приехал российский дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

– Прошли с ним по городу, посмотрели общественные пространства, обсудили перспективы развития. Безусловно, фаворит – наш уникальный лес. Спасибо Артемию за конструктивный диалог и дельные советы! – заявил в социальных сетях Ратмир Мавлиев.

Напомним, ранее дизайнера Артемия Лебедева заметили в Уфе на проспекте Октября в компании мэра башкирской столицы Сергея Грекова.