Зачем Артемий Лебедев приехал в Башкирию

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В башкирский город Нефтекамск приехал российский дизайнер Артемий Лебедев. Об этом сообщил в социальных сетях глава администрации города Ратмир Мавлиев.

– Прошли с ним по городу, посмотрели общественные пространства, обсудили перспективы развития. Безусловно, фаворит – наш уникальный лес. Спасибо Артемию за конструктивный диалог и дельные советы! – заявил в социальных сетях Ратмир Мавлиев.

Напомним, ранее дизайнера Артемия Лебедева заметили в Уфе на проспекте Октября в компании мэра башкирской столицы Сергея Грекова.