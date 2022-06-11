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Политика11 июня 2022 14:43

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал фото с годовалым сыном

Ранее сити-менеджер снимки с маленьким сыном не публиковал
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев впервые опубликовал в своих соцсетях фото с годовалым сыном. Ранее он не выкладывал такие личные снимки. Как отметил глава администрации башкирской столицы, сегодня, 11 июня, его сыну исполняется один год.

- Сегодня особенный день для меня. Младшему сыну – год. Желаю тебе счастья и здоровья. Не бойся ошибаться, у тебя все получится! – написал у себя в соцсетях Ратмир Мавлиев.

Напомним, в преддверии Дня города, который отмечается в Уфе 12 июня, как и День России, мэр башкирской столицы встретился со своими предшественниками. В одном кабинете в здании горадминистрации собрались занимавшие пост сити-менеджера в разные годы Рауф Нугуманов, Фидус Ямалтдинов и Сергей Греков.