Ратмир Мавлиев собрал у себя в кабинете трех бывших мэров Уфы

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 11 июня, мэр Уфы Ратмир Мавлиев пригласил в свой кабинет для беседы и обмена опытом троих экс-мэров. На встречу с самым молодым за всю историю градоначальником башкирской столицы пришли его предшественники, в разное время занимавшие пост главы администрации. Подробности встречи Мавлиев рассказал в своих социальных сетях.

На беседу с Мавлиевым пришли Рауф Нугуманов, занимавший пост мэра в самом начале 2000-х годов, Фидус Ямалтдинов, руководивший городом с 1995 по 2000-й годы и предшественник нынешнего мэра Сергей Греков.

- Советы и поддержка старших товарищей всегда нужны, - написал у себя в соцсетях после встречи Мавлиев.

По словам действующего мэра Уфы, вместе со старшими товарищами они в преддверии Дня города обсуждали насущные проблемы и делились опытом.