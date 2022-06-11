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Общество11 июня 2022 4:13

Салют на День города в Уфе 12 июня 2022: где смотреть и во сколько начнется

В этом году праздничный фейерверк впервые прогремит в парке Кашкадан
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Начнется салют в 23.00

Начнется салют в 23.00

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 июня Уфа будет отмечать сразу 2 праздника – День России и День города. В эту праздничную дату городская администрация подготовила для уфимцев и гостей столицы грандиозную культурно-развлекательную программу – спортивные мероприятия, мастер-классы, концерт с участием звездных исполнителей отечественной эстрады - групп «На-На» и «Dabro». Причем в этом году празднование впервые пройдет в парке «Кашкадан».

А завершится праздник традиционным салют. В этом году уфимцы впервые будут любоваться красочными залпами не на главной городской площади Ленина и не в амфитеатре возле Конгресс-холла «Торатау», а на площадке реконструированного парка «Кашкадан» в Сипайлово. Начало салюта – в 23.00.

После фейерверка для уфимцев будет работать общественный транспорт, который проследует в разные точки города.